El cantante vallenato Santos Rafael tuvo un accidente de tránsito vía Valledupar - Bosconia

Santos Rafael, cantante vallenato, tuvo un accidente de tránsito vía Valledupar – Bosconia el pasado 1 de septiembre cerca del medio día. El artista conocido como ‘Joven Juglar’ iba con otras siete personas en una camioneta blanca cuando, según algunos medios, “se le estalló una llanta”. Esto hizo que el vehículo se volcara en la parte del copiloto y terminara cerca al peaje Valencia de Jesús.

Se conocieron fotos del suceso donde se puede ver a la camioneta volcada mientras ocupantes salen por las ventanas para poder salvarse. Por fortuna ninguna persona falleció.

Según El Pilón, la esposa del artista dijo que a Santos Rafael no le había sucedido nada; sin embargo, afirmó que se iba a someter a chequeos médicos para descartar cualquier lesión, pues tiene que seguir cumpliendo con su agenda artística y no puede cancelar conciertos.

Este hecho hizo que el cantante Rafael Santos se viera envuelto en una equivocación, pues muchos pensaron que el hijo de Diomedes Díaz se había accidentado. El cantante salió en sus redes sociales asegurando que se encontraba muy bien de salud y no había sufrido ningún accidente.

El vallenato recibió muchos mensajes de sus seguidores pensando que se había accidentado. Por la confusión, Santos aclaró el hecho, puntualizando que por la similitud de los nombres hubo un error en la información y le envió un mensaje de apoyo a ‘Joven Juglar’.

“Qué tal amigos, yo soy Rafael Santos Díaz y quiero decirles y manifestarles que estoy muy bien de salud, muy contento, porque acabamos de realizar el lanzamiento de la producción ‘El Hijo del Cacique’”, expresó el artista por medio de sus redes sociales.

También afirmó “una noticia de pronto equivocada, donde tal vez me dieron a mí como accidentado pero nada de eso ha pasado”, “Dios me los proteja y me los pare rápido, que Dios me los ponga bien rápido, eso es lo que le pido al Señor. Bendiciones mi gente, no se preocupen, estoy vivito y coleando”.

Por ahora se espera que Santos Rafael conocido por canciones como 'Morena' y 'Mosaico' no tenga complicaciones de salud.