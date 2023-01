El cáncer de piel se puede prevenir: cuidado y protección, las claves para la detección

La Liga Colombiana Contra el Cáncer, una entidad que ha desarrollado una ardua labor por prevenir y transformar la experiencia de cáncer en Colombia durante 60 años, junto a ISDIN, un laboratorio líder en foto protección se unen el próximo 13 de junio, Día Mundial del Cáncer de Piel, para generar conciencia sobre el auto cuidado, la protección y la prevención del cáncer de piel y disminuir su aumento a lo largo del territorio nacional.

El cáncer en la piel se produce por un daño acumulativo en la piel, es decir, que muchos de los cánceres de hoy, se originaron en la infancia. Para el año 2020 en el mundo 55.488 personas morirán de cáncer de piel y en Colombia de 1.203 casos diagnosticados, 226 morirán.El mayor riesgo para desarrollar el cáncer de piel ocurre por la exposición sin protección adecuada a los rayos solares durante los primeros 15 años de vida. El uso correcto de foto protección antes de los 20 años, puede reducir en el 80% el riesgo de padecer cáncer de piel.

La piel es uno de los órganos más delicados del cuerpo y en ocasiones no se le presta la suficiente atención en cuanto a temas de protección se refiere, por eso la Liga Colombiana Contra el Cáncer e ISDIN conmemoran el día mundial de melanoma (23 de mayo) y el día mundial de cáncer de piel (13 de junio) que invita no solo a generar conciencia sobre las medidas de protección sino a crear un cambio en los hábitos de los colombianos para evitar que aparezca un cáncer que puede llegar a ser mortal.

“El melanoma representa el 4 % de los tumores cutáneos, que cuando se diagnóstica en una etapa temprana el 95% de los pacientes logra sobrevivir, pero si se diagnostica cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada es muy probable que sólo el 20% logre una recuperación satisfactoria”asegura el Doctor Leonardo Pulido, médico dermatólogo de la Liga Colombiana Contra el Cáncer

Esta patología se genera en los melanocitos, que son las células encargadas de darle color a la piel, en la actualidad las estadísticas de este cáncer van en aumento puesto que es una enfermedad que representa el 80 % de muertes de cáncer de piel. Según las estadísticas en el mundo se presentan más de 200.000 casos al año, nada más en Colombia para 2018 se reportaron 518 casos y en 2017 fueron atendidos en el instituto de cancerología 119 casos, de los cuales se lograron recuperaciones satisfactorias en aquellos que tuvieron detención y tratamientos tempranos.

“En la actualidad no solo las personas como obreros, nuestros campesinos, y vendedores que laboran en la calle durante el día deben usar siempre protección solar superior a los 30 SPF cada 4 horas; también los que estamos en una oficina o en nuestras casas ya que la radiación UV atraviesa nuestras ventanas y la luz azul emitida por las pantallas de computadores y celulares también genera un efecto nocivo en nuestra piel”añade Natalia Leaño de ISDIN Colombia.

El melanoma se manifiesta en la piel como una mancha de color oscuro, o como una bola de color café negro o azul que suele cambiar de tamaño conforme va pasando el tiempo, desarrollando más adelante diferentes tipos de úlceras e incluso sangrado, esta anomalía puede estar localizada en cualquier parte del cuerpo. El principal factor de riesgo es la exposición a la luz ultravioleta, que corresponde a los rayos del sol durante el día, sin importar el tipo de actividad o la edad todas las pieles son sensibles a padecer esta enfermedad, debido a la exposición prolongada y sin cuidado oportuno.

Por esta razón, el próximo 13 de junio se llevará a cabo el día mundial del cáncer de piel, para la Liga Colombiana Contra el Cáncer e ISDIN, el objetivo es motivar el diagnóstico temprano. Esta es la clave, por eso personas con tendencia a lunares y verrugas deben consultar al médico especialista o dermatólogo para que les brinde un diagnóstico acertado y les ayude a identificar posibles enfermedades y su tratamiento.

“El cuidado y la prevención son muy fáciles, además de utilizar siempre protección solar hay que evitar los rayos del sol durante las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, igualmente es de suma importancia evitar las cámaras de bronceado, sobre todo las personas jóvenes, puesto que son los más expuestas a los rayos solares, también es importante regular las actividades al aire libre” recomienda el Doctor Leonardo Pulido, médico dermatólogo Liga Colombiana Contra el Cáncer

Recomendaciones del cuidado de piel durante el COVID-19

Ahora que pasamos mas tiempo en casa, pensamos que, al no estar expuestos directamente a la radiación solar, no es necesario aplicar foto protección. Lo que muchos no saben es que sí estamos expuestos. La radiación UV entra por nuestra ventana, llegando hasta nuestra piel y también pasamos mucho mas tiempo frente al computador y el celular que emiten luz azul que también tiene efectos nocivos en nuestra piel.

Teniendo esto en cuenta, es importante aplicar fotoprotección todos los días y reaplicarlo al menos dos veces durante el día. Para esto, recomendamos foto protectores que se adapten a las necesidades de cada piel y que sean fáciles de aplicar y reaplicar.

Otra de las recomendaciones es conocer el ABCDE de los lunares y hacer un atuoexamen de la piel al menos una vez al mes para buscar signos de alarma como: lunares sospechosos o heridas que no cicatrizan.

