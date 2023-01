Edwin Maya, un actor montañero y con ganas que no olvida de dónde viene

Cuando Edwin Maya, quien le da vida a Ciro Jiménez en Las muñecas de la mafia 2, tenía 3 años, todos creían que iba a ser sacerdote, porque reunía a los niños de su edad y les celebraba misa. “Me la sabía de memoria. Los papás de esos niños también asis­tían porque les parecía divertido”. El atuendo de Edwin era improvi­sado, pero su postura, tan real, que no había duda de que lucía como un cura; sin embargo, hoy con am­plia experiencia en teatro y tele, sabe que de religioso no tenía nada. “En realidad no hubo voca­ción religiosa, estaba haciendo mi primer papel. Sin saberlo estaba demostrando lo que quería ser. Mi personaje se llamaba el padre Le­bardo, quien era el cura de Itagüí”.

Allí nació y se educó. Por eso dice ser un orgulloso montañero. Desde muy joven comenzó su preparación académica y aunque en aquel tiempo la actuación no estaba profesionalizada, buscó talleres, entre otras cosas, por consejo de su padre, quien siem­pre lo apoyó. “Él murió hace 10 años. Me hubiera encantado estar con él ahora”.

