Eduardo Capetillo confesó que sufrió de cáncer de piel

Sin brindar muchos detalles al respecto, Eduardo Capetillo , el recordado galán de telenovelas mexicanas, informó a sus seguidores que, debido a la frecuente exposición a los rayos solares, llegó a presentar cáncer de piel, de manera que de ahora en adelante debe tener especial cuidado al momento de salir de casa.

La noticia la dio a conocer a través del canal de YouTube de sus hijas, 'Pau y Ale Capetillo', en donde constantemente comparten algunas grabaciones que revelan detalles de su vida familiar. En el video titulado 'Mi papá me maquilla' se logra ver al mexicano acompañando a su hija en una sesión de belleza.

Luego de aplicarle productos para el rostro como cremas, polvos y sombras, el hombre habló sobre la importancia de cuidarse la piel de los rayos UV y mencionó de manera súbita que él llegó a presentar graves problemas por exponerse de manera regular al sol sin ningún tipo de protección.

“A mí, quiero decirles, queridos amigos, que esta sí es una primicia para todos ustedes en el canal de mis hijas, me dio cáncer de piel por asolearme tanto y entonces mi dermatóloga que es una persona que quiero muchísimo me dijo: 'que nunca más te vuelve a dar un rayo solar'", comentó.

Cabe resaltar que Capetillo no se ha caracterizado por aparecer en la prensa rosa hablando de su estado de salud, por lo que la información preocupó a sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle mensajes de cariño en la plataforma y para expresar lo felices que se sienten de que su ídolo cuente con una familia tan unida.

"Aprendí que debo interactuar con mis hijas, aunque sea tosca, como sea me querrán, saludos y gracias por sus videos", "me encantan, espero que esté en buenas manos y en las de Dios siempre. Bendiciones", ". lo que más me encantó del maquillista profesional fue el uso de la saliva como corrector", fueron los mensajes que se leyeron en la red social.

Posteriormente, añadió en su cuenta de Instagram , que hace un par de años los médicos le retiraron el melanoma maligno; sin embargo, debe continuar cuidándose para mantenerse en buen estado.