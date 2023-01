Ed Sheeran se quedó fuera del documental de Ron Howard sobre los Beatles

Poco parece haber importado que el cantante Ed Sheeran se haya declarado desde los inicios de su carrera como un devoto fan del cuarteto más famoso de la historia de la música (como demuestra, entre otras muchas cosas, el hecho de que atesora una guitarra firmada por el mismísimo Paul McCartney), ya que el director Ron Howard no dudó en eliminar del montaje final de su documental 'The Beatles: Eight Days a Week' la secuencia en la que el británico narraba emocionado el impacto que tuvieron los Beatles en sus primeros años de formación musical.

"Ed grabó una entrevista en la que hablaba largo y tendido sobre lo aficionado que siempre ha sido a su música [la de los Beatles], pero al igual que los testimonios de otros famosos a los que se pidió que aparecieran en el documental, su intervención ha sido cortada para la versión final de la película. La razón fundamental es que Ron decidió a última hora que la cinta se centrara más en los cuatro integrantes de la banda que en aquellas personas a las que han servido de inspiración. Estamos seguros de que a Ed no le habrá hecho gracia alguna quedarse fuera, sobre todo porque en los dos últimos años han desarrollado una relación muy estrecha con Paul", reveló una fuente al diario The Sun.

Hace solo una semana, el propio Ringo Starr confirmaba en una entrevista que la edición final del documental de Ron Howard había prescindido de numerosos rostros conocidos por una mera cuestión de tiempo y de enfoque, por lo que Ed Sheeran puede al menos consolarse con la certeza de que su desaparición del filme nada tiene que ver con un hipotético desaire de Paul McCartney.

"Cuando vimos la versión provisional del documental, nos percatamos de que había mucha gente hablando sobre nosotros, lo que creo que finalmente ha sido eliminado para dejar que seamos Paul y yo los que contemos cómo vivimos estos tiempos. Y pienso que es mejor así", aseguraba el que fuera batería del conjunto al mismo medio durante la premiere de la película, que tampoco ha contado finalmente con la presencia de estrellas como Whoopi Goldberg, Richard Curtis y Elvis Costello.

La amistad que mantienen Paul McCartney y Ed Sheeran (probablemente el más joven de los artistas que hacían un cameo en el documental) empezó a forjarse en el año 2014 cuando el primero aceptaba emocionado una invitación para actuar en el especial 'The Night That Changed America' que conmemoraba el debut de los Beatles en la televisión estadounidense, una actuación que tuvo lugar 50 años atrás en el programa de variedades presentado por el legendario Ed Sullivan y que cimentó su éxito al otro lado del Atlántico.