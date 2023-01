Drew Barrymore y Will Kopelman seguirán siendo 'amigos' tras su separación

A pesar de que la actriz Drew Barrymore y Will Kopelman anunciaron su separación la semana pasada tras cuatro años de matrimonio, los dos planean seguir siendo amigos debido al gran respeto mutuo que se tienen.

"Will está muy unido a todos los amigos de Drew, y ella a los de él. En ningún momento de su matrimonio han llevado vidas separadas. Se trata, sencillamente, de dos personas que han dejado de estar enamoradas y, aunque a veces los polos opuestos se atraen, en la mayoría de las ocasiones esas relaciones resultan insostenibles. Él ha viajado para estar con ella en todos los rodajes, para ayudarle a cuidar de las niñas mientras trabajaba. Incluso ha participado en la marca de cosmética y en la empresa de vino de Drew. Además, el padre de Will [Arie L. Kopelman, antiguo presidente de Chanel] ha ejercido de consejero para su marca de cosméticos", explicó una fuente al periódico New York Post.

Ahora la prioridad de la intérprete y de su exmarido es mantener la normalidad en la vida de sus hijas, Olive (3) y Frankie (1), en la medida de lo posible.

"Drew siempre ha querido darles a sus hijas una vida y una familia normales, y hará cualquier cosa para asegurarse de que así sea. Ella y Will se llevan bien y están intentando mantener una relación cordial por el bien de las niñas. Por ahora conservarán el piso que tienen en el Upper East Side [Nueva York]. Olive va a la escuela en Nueva York, pero también está matriculada en Los Ángeles. Drew nunca ha estado del todo asentada en Nueva York, viaja todo el tiempo", aseguraba un informante a 'Entertainment Tonight'.

