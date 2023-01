Dougie Poynter sigue queriendo a Ellie Goulding

Aunque por el momento, tal y como él mismo asegura, está "soltero" y sin compromiso.

"Nos queremos mucho el uno al otro. Somos muy buenos amigos. Pasamos tiempo juntos en el festival de Coachella, estuvimos juntos todo el rato, con mis amigos y los suyos. Pero ahora mismo las cosas son complicadas. Estoy soltero", confesó al periódico The Sun.

La relación de los dos artistas se fue deteriorando progresivamente debido a la gran cantidad de tiempo que se veían obligados a pasar separados por culpa de sus agendas de trabajo. Sin embargo, consiguieron manejar su ruptura de forma civilizada para proteger su amistad, hasta el punto de que Ellie no duda en definir ahora a su ex como una "persona muy especial" a la que le desea todo lo mejor en esta vida.

"Dougie es una persona muy especial. Es una de las personas más especiales del mundo y me alegro mucho de que le estén yendo bien las cosas en Los Ángeles. Es uno de mis mejores amigos y sé que él siente lo mismo por mí. Creo que para mí y para cualquier otra persona que esté pasando por lo mismo que yo, lo más importante es llegar a conocerte y a quererte, y la única forma de conseguirlo es pasando algo de tiempo a solas. Las últimas semanas han sido una nueva etapa porque he pasado mucho tiempo sola, pero eso es algo saludable para mí. Todavía es algo muy reciente, pero me siento muy feliz estando sola", aseguraba la cantante al periódico Daily Mirror.

Por: Bang Showbiz