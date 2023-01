Divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt habría sido por otras mujeres

El divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie ha sido todo un escándalo.

Según publica el diario The Sun no se trató directamente de una infidelidad. Al parecer, Brad Pitt no estaba de acuerdo con la relación de su esposa con sus mejores amigas, Arminka Helic y Chloe Dalton, quienes influyeron notablemente en su relación amorosa, a tal punto que el actor llegó a llamarlas “brujas”.

Publicidad

Mira también: Brad Pitt y Angelina Jolie dividieron sus propiedades en un acuerdo prematrimonial

Brad comenzó a molestarse porque creía que sus amigas se entrometían en su relación.

"Susurraban todo el tiempo, y en el momento en el que alguien entraba a la habitación, se quedaban calladas", comentó una fuente cercanana a la pareja al diario británico.

Todo parece indicar que Pitt terminó odiando que Angelina prefiriera pasar más tiempo con ellas que con él y sus hijos.

Publicidad

Ver: El FBI interrogó a Angelina Jolie y a sus hijos sobre el "altercado" entre Brad Pitt y Maddox