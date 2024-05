Diomedes Díaz: Mira la primera cédula que tuvo el Cacique de La Junta

Sin duda, Diomedes Díaz es uno de los artistas vallenatos más admirados por el público colombiano y un gran número de sus canciones se convirtieron en himnos para millones de personas, siendo interpretados incluso hoy en día.

Debido a esto, su repentina muerte el 22 de diciembre del 2013 causó un luto del que la industria aún no se ha podido recuperar por completo. Precisamente el cantante cumpliría 67 años este 26 de mayo y a propósito de su celebración la Registraduría Nacional compartió una imagen de su primera cédula.

Cédula de Diomedes Díaz

“El 26 de mayo de 1957 nació Diomedes Díaz. Un día como hoy, el Cacique de La Junta celebraría su cumpleaños número 67. Lo recordamos con su histórica cédula blanca laminada, un símbolo de su legado en la música vallenata”, escribieron en el trino que acompañó la imagen.

Allí se puede ver el documento en blanco y negro con la foto del juglar vallenato a sus 18 años, expedida en Valledupar y especificando sus 1.75 metros de alto y que el color de su piel era moreno.

Polémica entre Diomedes Díaz y Omar Geles

A raíz de su deceso, sus más fervientes fanáticos han revivido episodios que marcaron su trayectoria, como cuando se molestó con Diomedes Díaz en plena tarima por mandarlo a callar.

El hecho en cuestión sucedió en 2005 en la Plaza Alfonso López de Valledupar durante una presentación del ‘Cacique de la Junta’, en la que contó con la compañía de Geles para interpretar el acordeón, pero luego protagonizaron una discusión.

Todo surgió cuando el compositor de ‘Los Caminos de la Vida’ tomó un micrófono con el fin de dirigirse al público, pero el artista lo interrumpió diciendo varias veces la frase: “toque el acordeón”.

Ante esto, el ambiente se tornó tenso y Geles dijo enfurecido: “Usted me mandó a cantar y no me calle ahora”, pero ahí no acabó el altercado. Diomedes le respondió que se limitara a tocar su instrumento porque de lo demás se encargaba él; y su colega le contestó: “Yo quiero cantar este pedacito”.

Finalmente, otra persona le quitó el micrófono a Omar y el Cacique aprovechó para darle un beso en su mejilla; pero la molestia del acordeonero fue evidente al despedirse del público rápidamente y abandonar el escenario.

