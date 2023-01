Diez datos que no sabías de Selena Gomez para celebrar su cumpleaños

Selena Marie Gomez es una actriz, productora de televisión, cantante, compositora, filántropa y diseñadora de moda.

Inició su carrera como actriz a los siete años en la serie infantil Barney & Friends en donde estuvo hasta 2004 para luego tener apariciones en películas y series como Spy Kids 3-D: Game Over (2003), Walker, Texas Ranger: Trial by Fire (2005) y Brain Zapped (2006).

Es una de las consentidas del canal de televisión Disney Channel, de hecho, fue el espacio que la catapultó a la fama mundial gracias a su participación en programas de la talla de The Suite Life of Zack and Cody y Hannah Montana.

Mientras era protagonista de la serie Wizards of Waverly Place, participo en películas como Another Cinderella Story (2008), Princess Protection Program (2009) y Wizards of Waverly Place: The Movie. Adicionalmente, integró exitosas bandas sonoras como Disneymania 6, Tinker Bell y Another Cinderella Story.

A nivel musical publicó en 2009 su primer álbum de estudio titulado Kiss & Tell. De ahí en adelante a la fecha ha editado tres producciones más: 2013: "Stars Dance", 2015: "Revival" y el álbum recopilatorio 2014: "For You".

Selena también ha sido protagonista y prestado su voz para producciones de gran éxito comercial como Ramona and Beezus y Hotel Transylvania respectivamente.

Hoy, día de su natalicio, repasamos diez datos curiosos que, tal vez, no sabías de la artista estadounidense.

1. Su madre la tuvo cuando tenía apenas 16 años, inspiró su nombre en honor a la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla y su nombre "Selena" significa luna en griego.

2. Hizo su debut en televisión cuando tenía 7 años en el Barney y sus amigos, programa en donde conoció a Demi Lovato.

3. El primer concierto al que asistió fue al de Britney Spears. De hecho, ha asegurado en varias entrevistas que ha sido la artista que la inspiró a lanzarse como cantante y quién la motivó a dejar atrás su imagen de estrella de Disney.

4. Para el video de su canción "Love You Like a Love Song", la cantante tuvo caballos pintados de color rosa, razón por la que PETA, una asociación de protección animal, la acusara de maltrato animal.

5. Canceló su tour 2013 para afrontar una batalla contra el Lupus, una enfermedad autoinmune que ataca los tejidos y los órganos, dejándola súper cansada, deprimida y adolorida.

6. El truco que utiliza para proteger sus cuerdas vocales es tomar aceite de oliva.

7. Según una entrevista con Billboard, su disco favorito es "Stripped" de Christina Aguilera.

8. Las lágrimas de Selena Gomez en el monólogo del vídeo de "The Heart Wants What It Wants" fueron reales.

9. Es amante de los perros. Ha tenido seis: Wallace, adoptado de un refugio; Fina encontrada por la madre de Selena en su estacionamiento; Baylor, adoptado por Selena en Canadá en un refugio animal; Chazz y Willie, este adoptado de un refugio antes que le administraran eutanasia; y Chip, también adoptado de un refugio.

10. Además de su carrera como artista, Gomez también se ha dedicado a la filantropía, razón por la que, en 2009, cuando apenas tenía 17 años, la UNICEF la eligió en la embajadora más joven de la historia.

