Diego Cadavid revela al amor de su vida en este detrás de cámaras

En la más reciente edición de la Revista Vea, el actor, músico y fotógrafo, Diego Cadavid habló de esa persona que lo mantiene enamorado de la vida y que siempre ha estado en las buenas y en las malas desde que nació, su mamá.

Además de ello habla de la gran relación que tiene con Juan Cadavid, su hermano, con quien siempre se mantiene en contacto; Ofelia Gutiérrez, su abuela que cumplirá 93 años y quien es su segunda madre, pues lo crio gran parte de su infancia en Medellín; José “Chepe” Chica, su primo y mejor amigo; y el ser que lo acompaña las 24 horas del día, su perro Roco.

Por otro lado confiesa que está soltero (no obstante salieron rumores de la cercanía entre la ex reina, Laura Archbold y el actor ), sin embargo él asegura que su corazón en este momento está tranquilo y su espíritu feliz con sus proyectos y con todo lo que la vida le ofrece. Y aunque no está buscando pareja si llega, bienvenida sea. A Diego le gusta en una mujer la franqueza, la humildad reflejada en sus ojos y en su vida.

Finalmente relata que creció profesionalmente con su papel de Álvaro José Salas, en La Ronca de Oro, pues siente que pudo demostrarle al público y a sí mismo que no sólo puede hacer interpretaciones de malo y en la calle las mujeres le dicen ¡Ay, quiero un valito! (Ir a la galería de Valito )



