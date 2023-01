¿Desastre del Photoshop o ilusión óptica? Imagen de Victoria Beckham genera dudas

Además de ser la esposa del sexy David Beckham, Victoria se forjó una exitosa carrera como cantante y ahora hace parte de la industria de la moda, luciendo siempre perfecta y con lo último en este campo.

Esta vez, a Victoria Beckham le tocó estar frente a las cámaras para una sesión fotográfica para la edición china de la revista Vogue, en donde posó con varios vestidos blancos en un fondo negro y en posiciones bastante caricaturescas.

Las imágenes fueron compartidas por ella misma, pero una de ellas ha generado gran controversia debido a la duda de si fue retocada con Photoshop o no. Se trata de una imagen en la que se ve a la reconocida celebridad posando con una sola pierna como lo harían los flamencos.

Sin embargo, no se trata de esta extraña pose sino lo que ocurre en su entrepierna, en la que no se ve absolutamente nada, ni su pierna, ni parte de su brazo, ni nada. La foto ha generado todo tipo de comentarios, hay quienes aseguran que se trata de una ilusión óptica y lo que se ve (o no se ve) es parte de su vestido o ropa interior, pero otros usuarios creen que se les fue la mano con el Photoshop.

Por ahora, ni la publicación ni la artista se han pronunciado sobre el tema.

¿Y tú qué crees?