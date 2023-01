Demi Lovato y Nick Jonas nunca han salido de la friendzone

La naturaleza de la estrecha relación que mantienen Nick Jonas y Demi Lovato, que en su juventud fue novia del hermano mayor del cantante, ha dado mucho que hablar a lo largo de los años debido a la química más que evidente que existe entre ellos. Así que para salir de dudas de una vez por todas el presentador James Corden decidió preguntarles a bocajarro si alguna vez había existido entre ellos algo más que una bonita amistad, en la última edición de su ya famoso 'Carpool Karaoke'.

"No, nunca", contestaron ambos rápidamente y al unísono. "No sé si te habrás dado cuenta, pero a mí me van más los chicos mayores", matizó Demi, que mantiene una relación estable con el actor Wilmer Valderrama, trece años mayor que ella.

Demi ha sido testigo a lo largo de los años de los romances juveniles que ha mantenido su amigo Nick con distintas celebridades como Miley Cyrus y Selena Gomez, un tema sobre el que no duda en bromear abiertamente siempre que tiene oportunidad.

"Primero fue Cyrus, luego Gomez, después Cyrus otra vez y Gomez, y después ya no sé qué pasó", aseguró entre risas la intérprete.

"En aquella época todavía llevaba el anillo de pureza. Pero luego tuve una relación de verdad con una chica adulta, y simplemente me enamoré. Y decidí que era hora de quitarme el anillo", se apresuró a explicar Nick, visiblemente incómodo antes de darle las gracias sarcásticamente a su amiga por haber sacado a relucir su pasado sentimental.

La buena sintonía que existe entre los dos artistas, evidente por la confianza con la que Demi se atrevió a tomarle el pelo a Nick durante su entrevista con Corden, es fruto de la sólida amistad que mantienen desde hace diez años.

"Siempre hemos sido muy abiertos el uno con el otro, y muy sinceros. También es cierto que nos sentimos muy cómodos juntos, y creo que de ahí es de donde viene nuestra química. Demi ha sido una muy buena amiga y mi compañera de negocios desde hace casi diez años. Nunca deja de sorprenderme con su increíble voz y, en mi opinión, es una de las artistas con más talento que hay", aseguraba Nick al periódico británico Daily Mail.