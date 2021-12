Demi Lovato abandona su polémica sobriedad 'californiana' para dejar de beber por completo

¡Es hora de iniciar de nuevo! La exestrella de Disney y actual figura del Pop, Demi Lovato , ha decidido combatir y afrontar sus problemas con el alcoholismo para darle fin de una vez por todas. Luego de una década de caer en el mundo de la adicción, la artista aseguró encontrarse limpia de sustancias para poder continuar con sus proyectos musicales y sociales.

Siguiendo las advertencias y recomendaciones de sus seguidores de las redes sociales, Demi se ha percatado finalmente de los riesgos que entrañaba su polémica 'sobriedad californiana': una expresión que indicaba que el estilo de vida tan saludable que había abrazado la estrella de la música se veía salpicado de un consumo ocasional y moderado de alcohol y marihuana.

Tras recibir un sinfín de críticas ligadas a la falta de eficacia de este método, o a la supuesta 'frivolidad' que algunos extraían de sus declaraciones, Lovato ha anunciado públicamente que ahora se encuentra sumida en un período de sobriedad absoluta, ya que ha dejado definitivamente la bebida y no ha vuelto a probar el cannabis.

"Ya no me rijo por la sobriedad californiana. Me he dado cuenta de que la sobriedad total es el único camino", hescribió en su cuenta de Instagram; unas palabras que han sido muy aplaudidas por los internautas que le han dejado mensajes de ánimo y apoyo en el tablón de comentarios.

Por otro lado, la intérprete de ‘Tell Me You Love Me’ ha destacado a través de sus plataformas digitales su desempeño en Spotify, llegando a ser escuchada en 178 países por más de 100 millones de personas que tiene la aplicación. Además, Demi Lovato quiere comenzar con el buen ejemplo hacía su público, pues en estos momentos la artista se encuentra nominada a los ‘Grammy Awards 2022’ en la categoría de ‘Mejor grabación remezclada’ junto a Ariana Grande y Dave Audé.