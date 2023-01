Daniel Radcliffe, protagonista de Harry Potter se sentiría 'raro' interpretando el personaje de nuevo

Aunque Daniel Radcliffe no descarta completamente la posibilidad de volver a interpretar algún día al joven mago que le otorgó el reconocimiento internacional, también es consciente de que le resultaría muy extraño retomar el papel de Harry Potter en una hipotética adaptación cinematográfica de la obra de teatro 'Harry Potter y el legado maldito' (ambientada 19 años después de la última película de la franquicia), por lo que preferiría dar la oportunidad de empuñar la varita a otro intérprete.

"Nunca voy a cerrar esa puerta, sería estúpido hacerlo. Pero creo que en un futuro estaré lo suficientemente feliz y seguro de mí mismo como para dejar que otra persona lo haga. Por el momento ni siquiera me preocupa la posibilidad porque soy demasiado joven para interpretar el personaje, pero incluso dentro de diez años sería extraño retomarlo", reconoce el actor en una entrevista a The Hollywood Reporter.

Otra de las razones por las que el británico se muestra reacio a regresar a la gran pantalla como 'El niño que sobrevivió' es el miedo a decepcionar a los fans.

"Hay algo dentro de mí que me repite que es mejor dejar algunas cosas como están. Si volvemos a hacer 'Harry Potter', pueden ocurrir dos cosas: que emulemos lo que ha hecho 'Star Wars: El despertar de la fuerza' con la saga original de 'La guerra de las galaxias', o lo que hizo 'La amenaza fantasma' con la misma franquicia. No me gustaría ser partícipe de la segunda posibilidad y arruinar una saga que la gente adora", admite el intérprete.

Por el momento, Daniel aún no ha acudido a ver (que se sepa) la nueva obra de teatro basada en el personaje de Harry Potter por miedo a que su presencia entre el público pudiera robarle el protagonismo a los actores protagonistas.

"Sería algo muy raro. Podría estar equivocado, pero creo que si fuese a ver la obra podría acabar causando un problema, porque obviamente va a haber un montón de fans de Harry Potter entre el público. Y entonces al final podrían acabar prestándome más atención a mí mientras veo la obra, y eso le quitaría el protagonismo. Y no quiero hacer nada que pudiera distraer la atención de la gente o restarle importancia al espectáculo", confesaba el artista al portal E! News.