Daniel Radcliffe, famoso por intérpretar a Harry Pother desde sus inicios anunció que será papá

El actor británico Daniel Radcliffe , mundialmente conocido por haber encarnado el papel de Harry Potter en la serie de películas sobre el joven mago, espera el nacimiento de su primer hijo junto a su pareja, la actriz estadounidense Erin Darke.

Según reveló en el 'Daily Mirror', Radcliffe, de 33 años confirmó la noticia del embarazo de su pareja de 38 años, con la que están juntos desde que hace una década, los artistas se conocieron en el rodaje de la película 'Kill your Darlings'.

Una fuente cercana a la pareja dijo al diario citado que, ambos están: "absolutamente entusiasmados" con la noticia y ansiosos por "convertirse en una familia de tres".

"Se lo contaron a sus familias y amigos recientemente. Es un momento muy emocionante": subrayó la fuente sobre Radcliffe, quien saltó a la fama con 12 años tras encarnar a Harry Potter en la primera de las entregas de la saga.

Más sobre Daniel Radcliffe

Sus comienzos profesionales se remontan a 1998, cuando actuó en el telefilme 'David Copperfield', adaptación de la novela homónima de Charles Dickens. Posteriormente, debutó con 'El sastre de Panamá' y apareció en otras películas como en la independiente 'December Boys' y la televisiva 'My Boy Jack'.

En 2007 protagonizó la obra de teatro 'Equus', del dramaturgo Peter Shaffer, en la que interpretaba al perturbado Alan Strang. Recibió críticas elogiosas, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, además de varios premios y distinciones sobre este proyecto.

Por otra parte, ha manifestado su ilusión por ser guionista o director. También ha mencionado su inclinación por la música, aunque ha decidido dedicarse de lleno a la actuación. En marzo de 2011, Radcliffe volvió a los escenarios de Nueva York con el musical 'How to Succeed in Business Without Really Trying' y en 2012 se estrenó en 'The Woman in Black'.



Dato curioso

Durante su infancia, el actor luchó contra la dispraxia, una condición médica que causa problemas de coordinación psicomotriz. El mismo Radcliffe ha declarado que la actuación le ayudó a superar este problema.

Realizó sus estudios primarios en la Sussex House School, un colegio privado en Chelsea. Allí dio sus primeros pasos en la actuación ya que formó parte del elenco de un par de obras escolares; posteriormente, el actor continuó sus estudios en la Escuela de Londres, a la cual regresaba con regularidad entre filmaciones.

En este lugar se presentó para rendir sus exámenes Advanced Level (que proporcionan un título equivalente al de Bachiller) en Literatura inglesa, Religión y Filosofía e Historia en el año 2006. El actor declaró que prefiere la educación personalizada con un tutor y que no tiene pensado continuar con sus estudios a nivel universitario. EFE