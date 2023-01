Cuidado con caer, esta broma bloquea cualquier celular en segundos

Foto: Pexels

Al abrir este enlace en cualquier navegador de un teléfono o de un computador, un error en el código consume toda la memoria RAM del dispositivo bloqueándolo por completo y obligándonos a reiniciarlo.

La dirección que muchos bromistas están utilizando en redes sociales es crashsafari.com, con mensajes de diferentes temas que invitan a otros usuarios a abrirlos y los hacen pasar un mal rato. También es camuflado gracias a acortadores de URL, así que no te confíes, cualquier enlace de dudosa procedencia podría bloquear tu dispositivo.

El tiempo que tarda en bloquearse el celular o el computador dependerá de la capacidad de RAM disponible, ya que este código consume la memoria hasta saturarla y le da un buen susto a quien ejecute el enlace.

Pero no hay por qué temer, los daños causados por este enlace malicioso no pasan de tener que reiniciar nuestro dispositivo y perder la información que no hayamos guardado anteriormente. Así que al prender el aparato nuevamente todo estará bien.

Así que ya no hay excusa, ten cuidado de los enlaces que abres y no te dejes llevar por títulos extrañamente llamativos, porque podrías terminar pasando un mal rato mientras alguien se burla de ti al otro lado de la pantalla.