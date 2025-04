Compañeros de Yo Me Llamo Marisela le harán tributo por su salud y pronta recuperación

En las últimas semanas de marzo la exparticipante de Yo Me Llamo ha estado en reposo tras ser diagnosticada con peritonitis y a la par, sus amistades confirmaron un concierto para rendirle tributo y enviarle todos los ánimos en esta etapa tan delicada en la que se encuentra.

Evento por recuperación de Yo Me Llamo Marisela

En su cuenta de Instagram reposteó el evento que harán junto a otros compañeros, en los que se destacan: Pacho Benitez, Grupo Kbre, Juan Gufo, Aguasanta, Juliana Becano, Luisa Guevara, Luzziana, Yo Me Llamo Ana Bárbara, Yo Me Llamo Maryluz, Yo Me Llamo Haddaway, Juan Diego, Diana Tango y Arabela.

El evento se llevará a cabo el sábado cinco de abril a las 08:00 p.m., donde estará rodeado de mucha música con talento local para pasar un rato agradable.

Evento por la salud de Yo Me Llamo Marisela Foto: Instagram @yomellamomarisela2025

Sus amigos han estado sumando fuerzas para enviarle el apoyo. En una de las publicaciones de la artista, Rey Ruiz, jurado de Yo Me Llamo, le dedicó unas palabras emotivas: “lo importante es que ya todo pasó. Recupérate pronto, que la música espera por ti”.

Qué le pasó a Yo Me Llamo Marisela

El 14 de marzo, cuando se iba a presentar en Tuluá, se desmayó por un dolor que tenía en su abdomen. Por lo cual, tuvo que ser atendida de inmediato en el hospital Tomás Uribe Uribe. En su estadía, los doctores le diagnosticaron peritonitis.

Por la gravedad del asunto, tuvieron que realizarle una cirugía para tratar de manejar la situación. Cuando logró salir, los médicos la remitieron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para monitorearla.

En medio de su recuperación tuvo que seguir batallando, luego de descubrirle que tenía la frecuencia cardíaca muy baja. Por lo cual, en el centro médico decidieron volverle a practicar una cirugía y allí retirarle el apéndice.

La exparticipante del programa de Caracol Televisión tuvo una recuperación lenta, pero eso sí, siempre apoyada de su esposo para darle los ánimos que necesita y salir adelante de esta situación tan tormentosa.

A través de sus redes sociales, los seguidores le siguen enviado mensajes positivos para verla de nuevo en las tarimas. “Dios es grande y misericordioso bendiciones”, “te amamos y estás en nuestras oraciones”, “todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece”, “pronto estarás super bien”, “una guerrera mi hermosa”, “la música y el mundo esperan por ti”, “eres fuerte Paty”, “tienes una voz maravillosa, muy bella y una gran mujer”, dijeron algunos.