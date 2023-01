Critican a Elianis Garrido por su ropa interior que "parece de abuelita"

Elianis Garrido asistió a un evento de una cadena televisiva estadounidense tras haber sido parte de una producción en la que actuó.

Tal y como lo compartió en sus redes sociales, la presentadora lució un vestido de color piel con el que se le marcaban sus prominentes curvas, además, el estampado del traje contaba con líneas más oscuras y unas piedras brillantes.

Pese a que en la publicación muchos fans halagaron la belleza de la costeña, otros seguidores detallaron el tipo de ropa interior que usó, razón por la cual le comentaron que eso le quitó la elegancia al traje.

No obstante, esto no le impidió recibir elogios por parte de su fanaticada quienes no solo le resaltaron lo hermosa que se veía con el vestido, sino también con el nuevo color de cabello que ahora es más oscuro en comparación a como lo tenía antes.

