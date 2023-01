Conoce los diez videos musicales más vistos de la historia de YouTube

La reconocida revista Billboard realizó una lista de los videos de música más vistos en la historia de YouTube, desde su creación en 2005.

Canciones de artistas de la talla de Justin Bieber, Adele, Katy Perry, Taylor Swift y Bruno Mars, entre otros, hacen parte de la lista.

1. PSY - 'Gangnam Style'

2. Wiz Khalifa feat. Charlie Puth - 'See you again'.

3. Justin Bieber - 'Sorry'.

4. Mark Ronson feat. Bruno Mars - 'Uptown Funk!'.

5. Taylor Swift - 'Blank Space'.

6. Taylor Swift - 'Shake It Off'.

7. Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno and Gente de Zona - 'Bailando (Español)'.

8. Major Lazer & DJ Snake feat. MØ - 'Lean On'.

9. Adele - 'Hello'.

10. Katy Perry - 'Roar'.

