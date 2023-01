Conoce la dieta extrema de Mariah Carey para perder peso antes de su boda

La cantante Mariah Carey está decidida a perder peso de cara a su boda con el millonario australiano James Packer, y para lograr su objetivo ha decidido seguir una dieta solo de pescado.

"Mariah come salmón para desayunar, lenguado para comer y atún para cenar", cuenta una fuente a la revista heat.

Publicidad

Lo único que varía un poco en la alimentación de la artista es la porción, solo una, de fruta que se come diariamente.

El duro régimen está dando ya resultados, al haber perdido 7 kilos con su nuevo estilo de vida. Pero si pierde no es porque su futuro marido quiera, ya que a él le encanta su voluptuoso cuerpo.

"James teme que pierda sus curvas. Le ha dicho que se lo tome con calma ya que adora su trasero y su pronunciado escote", añade la fuente.

La propia Mariah había contado ya que se encontraba haciendo dieta.

Publicidad

"Mi dieta es desoladora. La llamo así porque hay mucha desolación en ella. Mi dieta desoladora es horrible, pero no quiero hablar de ella porque no es asunto de nadie. Simplemente no quiero que la gente comente", confesaba al Sunday Times.