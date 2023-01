Conoce la curiosa razón por la que Halle Berry perdió su primer trabajo

Halle Berry puede que en la actualidad sea una de las actrices más reconocidas de Hollywood, pero antes de convertirse en una estrella de la gran pantalla, se ganaba la vida trabajando con un documento de identidad falso en un club nocturno de Chicago. No obstante, su primera experiencia en el mundo laboral no duró demasiado, a pesar de que en un principio reunía bastantes de los requisitos necesarios para triunfar detrás de la barra, ser guapa, joven y muy determinada, ya que sus jefes en seguida se dieron cuenta que no salía rentable.

"Ni siquiera era lo suficiente mayor como para ser camarera. Estaba en una gran ciudad y tenía 19 años. No era demasiado buena, pero terminé por serlo porque les preguntaba: 'Venga, ¿qué quieres?'. Y ellos me decían: ¡Un Sex on the Beach', y yo les contestaba: 'Interesante, ¿qué lleva un Sex on the Beach?'. Y entonces me lo decían y empezaba a poner una cosa y otra. Le ponía demasiado alcohol a todo, así que puedes imaginarte las propinas, pero perdí el trabajo después de tres meses. ¡Las botellas se acababan rapidísimo!", confesó este jueves en el programa de Jimmy Kimmel.

Otra de las curiosas anécdotas que reveló la extrovertida actiz a su paso por el late night fue cómo se realizó la fotografía que compartió hace unos días en su Instagram para celebrar haber alcanzado los 2 millones de seguidores en la red social: sentada en el inodoro y con la falda bajada.

"Me tuve que asegurar que no se me veía nada. Cuando la hice, se podía ver una marca negra entre las piernas y pensé que alguien iba a modificarla cuando la subiera para poder decir: '¡Se le ve la vagina!'. Así que alargué un poco el bajo del abrigo. Es la única foto de mi Instagram en la que he usado alguna vez el Photoshop, porque no quiero que otra persona lo haga", reveló también.

Sin embargo, la artista quiso mantener en secreto el nombre del autor de la imagen, y por lo tanto no confirmó ni desmintió que la hubiera sacado su nuevo novio, el productor británico Alex da Kid, a quien a mediados de semana introducía como su pareja por primera vez en la esfera virtual.