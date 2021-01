Conoce a Mayah Aziz, la niña que nació con canas por extraña condición genética

Talyta Youssef dio a luz en noviembre del 2018 a Mayah Aziz, una niña brasilera de dos años que nació con una enfermedad congénita que hace que las fibras capilares o diferentes áreas de la piel se vean más claras de lo habitual. Esta condición es conocida como piebaldismo y se produce por la ausencia de melanocitos, células que se encargan de la producción de melanina, pigmento natural que le da color al cabello.

La mamá de la pequeña compartió parte de la historia en redes sociales y le creó a Mayah su propia cuenta de Instagram , plataforma digital en la que actualmente alberga más de 21.000 seguidores y es descrita como "una pequeña semilla que nació del amor". Sus publicaciones causan sensación entre el público, pues para muchos es inevitable reaccionar ante sus adorables fotografías, por ejemplo aquella en la que se convirtió en Cruella de Vil, el famoso personaje que aparece en la cinta '101 Dálmatas'.

"Luego de la viralización del video en el que la llamaron Cruella baby (para bien), empezamos a jugar y la caracterización fue una fiesta", dice la descripción del antiguo post en el que la niña posó con un gran abrigo de plumas blanco, junto a un tierno cachorro, dejando en claro que esta versión de la villana sí adora a los caninos.

Publicidad

De acuerdo con el diario británico Daily Mail , la mamá de Mayah afirmó que esta condición ha sido heredada por diferentes miembros de la familia y por esa razón tenían claro que la bebé podría adquirirla. También relató que al momento del nacimiento, la niña ya tenía canas en la parte delantera de su cabeza.

Talyta quiere que su hija tenga recuerdos agradables de su apariencia y que a diferencia de ella, no se preocupe por ocultar sus canas, pues hasta los 20 años se empeñó en disimular sus mechones blancos para que las personas que la rodeaban no se percataran del asunto y no la intimidaran por ello.