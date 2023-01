¡Confirmado! Carolina Cruz espera su primer bebé con Lincoln Palomeque

Aunque la hermosa presentadora y empresaria, Carolina Cruz, hasta el momento no se ha pronunciado con respecto al tema y tampoco su novio, el actor Lincoln Palomeque, la revista Vea asegura en su portada tener detalles “del bebé más esperado de los últimos tiempos”.

El novio de la bella vallecaucana,Lincoln Palomeque, ayer publicó en su cuenta de Instagram y compartió en Twitter una foto de varias velas encendidas y en medio de su mensaje escribió “Agradecer mucho y creer con FE para lo que viene, paz, amor..” ¿será que el actor colombiano que reside en Miami se refería al nuevo miembro de la familia? Quién llegaría para llenar de luz y paz la vida de la pareja.

La ex presentadora de Colombia's Next Top Model tendría aparentemente cuatro meses de embarazo y aunque aún no se ha confirmado el sexo del bebé se especula que es un varón. Para nadie es un secreto que la modelo siente un profundo amor por los niños y los caninos. A puertas de escuchar sus declaraciones queda imaginar cómo lucirá el pequeño en un futuro a raíz de una foto que publicó en su cuenta de Instagram Caro Cruz, basada en su parecido de niña con su precioso sobrino.

