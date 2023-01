¡Con un ‘sex appeal’ único! Kirsten Dunst cree que sus dientes la hacen 'especial'

"Sofia ‘Coppola’ me dijo cuando yo tenía 16 años: 'Nunca cambies tus dientes'. En el momento en que empecé en 'Spider-Man' me dijeron: 'Deberías cambiar tus dientes'. Les contesté: 'No, eso es lo que me hace especial'. Nunca sentí que tuviera que convertirme en alguien que no era", cuenta a la revista InStyle.

Después de muchos años en la industria del espectáculo tras haber comenzado a los seis años a actuar, Kirsten ha ganado una "seguridad" en sí misma que le hace mostrarse más relajada en su trabajo.

"Me siento mucho más segura de mí misma [ahora], también en la vida... Ya no me estreso tanto. Sin embargo, soy mucho más sensible. Cuanto mayor me hago, más sensible me vuelvo. No sé por qué. Creo que estoy en esa edad donde la muerte se encuentra más cerca de ti... Valoro más las cosas. Siempre he sido muy agradecida, pero me siento más asentada que hace diez años. Quiero ser capaz de hacer un buen trabajo y creo que ser famosa te va quitando parte de tu creatividad. No quiero ser una estrella de cine que necesita vivir detrás de una gran capa porque está en el ojo público", explicaba recientemente a C Magazine.