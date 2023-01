¡Con tatuaje nuevo! David Beckham estrena grabado en un tobillo

"Nuevo gran tatuaje de Mark Mahoney en Shamrock... Siempre es agradable sentarse y escuchar la conversación de Mark durante 5 horas mientras le ves trabajar... Un verdadero artista", publicó junto a la imagen de su tatuaje de estilo clásico.

David tiene distintos grabados que muestran su amor por sus hijos -Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper y su mujer, Victoria.

En honor a su hija tiene dibujada la frase 'Pretty Lady' junto a una rosa en su cuello así como un garabato hecho por ella en la palma de la mano.

También se tatuó un '99' en el dedo meñique de su mano derecha para conmemorar el año de su boda con Victoria.

En 1999 fue su primera experiencia con la aguja tatuándose el nombre de su hijo Brooklyn, nacido ese año.

"Los tatuajes son mi manera de expresar mis sentimientos más profundos sobre las cosas que me importan y las personas a las que quiero. ¿He acabado de hacerme tatuajes? Probablemente no. Creo que Victoria ya ha tirado la toalla y ya no me dice que pare. Se ha acostumbrado. Antes solía decirme: '¿De verdad tienes que hacerte otro?'. Pero ahora se ha dado cuenta de que [los tatuajes] me hacen feliz", confesaba recientemente en una entrevista a la revista GQ.