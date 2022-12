Con 'All the way', Reykon marcará su participación en la Copa de Oro 2015

El exponente más importante del género urbano sigue llevando su música a otro nivel, tras el reconocimiento en Latinoamérica, Europa y Australia, es el turno de estados unidos.

En esta ocasión Reykon "El Líder" presenta la canción "All the way", en colaboración de la talentosa BeBe Rexha, cantante norteamericana que participó en el último sencillo de David Guetta "Hey Mama". Esta canción fue producida por Sebastian "Cheztom", Alejandro Robledo "Roblizy" y escrita por Reykon y Bebe Rexha, es una canción explosiva, up tempo, festiva y bailable.

El video original fue producido por Jessy Terrero y dirigido por Mike Ho, narra la historia de una pareja de fugitivos al estilo Bonnie and Clyde donde en un desenlace inesperado, logran evadir su captura con ayuda de comensales de un bar.

La canción ya tiene video oficial, este video fue grabado en la ciudad de Miami y dirigido por el director Mike Ho, conocido por trabajar con artistas de la escena R&B como Chris Brown, Wiz Khalifa y Mary J. Blige entre otros.