¿Cómo salir de la ‘Friendzone’? Estudio científico te tiene la respuesta

Un estudio de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, publicado en 'Psychology Today', asegura que una persona enamorada proyecta fuertes sentimientos sobre la persona que le gusta, aunque este no esté interesado.

Sin embargo, no importa que tu amigo no se sienta atraído por ti, el solo hecho de pensar que sí nos hace adoptar comportamientos que acabaran enamorando a esa persona: vestirte más sexi, tener conversaciones más íntimas y cariñosas, etc.

Además, el estudio revela que las personas que se ven así mismas como altamente deseables, lo proyectan al resto, quienes terminan pensando lo mismo.

Aunque no todo es color de rosa. Si la persona no te considera como una pareja deseable, la proyección que reflejes no funcionará para nada.