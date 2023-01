Chris Brown lanza una nueva canción horas después de ser puesto en libertad

Los últimos días no están siendo nada fáciles para el cantante Chris Brown, que el pasado miércoles tuvo que pagar 250.000 dólares (224.000 euros) en concepto de fianza después de ser detenido y puesto en prisión preventiva tras apuntar supuestamente con una pistola a la modelo Baylee Curran el pasado lunes cuando esta se encontraba de visita su casa de Tarzana (Los Ángeles) para tratar una serie de temas de negocios.

No obstante, su último encontronazo con la justicia parece haberle servido de inspiración, ya que horas después de ser puesto en libertad estrenó una nueva canción titulada 'What Would You Do?' (¿Qué harías tú?) a través de su perfil de Soundcloud, que compartió con todos sus seguidores publicando un escueto mensaje en su cuenta de Twitter: "¡MÚSICA!".

Publicidad

En su recién estrenada canción, el rapero -que ha mantenido en todo momento su inocencia ante las acusaciones realizadas contra él- se pregunta: "¿Qué harías tú? Luchar por tu vida cuando nadie está de tu lado. No soporto perder. Ves que estás demasiado implicado y no sabes dónde esconderte. Tengo una pregunta: ¿Qué harías tú?".

Chris -que pasó seis años en libertad condicional tras agredir a su exnovia Rihanna en 2009 e ingresó en prisión durante tres meses en 2014 por violar su condicional- ya ha anunciado su intención de centrarse en su carrera profesional mientras se aclara qué sucedió realmente en su casa.

"¿Sabéis toda esta mierda que ha ocurrido estos días? Lo único que voy a hacer va a ser poner la otra mejilla y estrenar nueva música", anunciaba el cantante.

El cantante fue detenido este martes por la policía de Los Ángeles tras pasar once horas encerrado en su casa esperando a que los agentes consiguiesen una orden de registro después de que él les negara la entrada a la propiedad.

Publicidad

Las autoridades acudieron a su mansión tras recibir una llamada de sus vecinos alertando de que algo no iba bien en la vivienda y otra de Baylee Curran, quien aseguraba que Chris la había apuntado a la cabeza con una pistola tras descubrirla admirando un collar de diamantes expuesto en la cocina.

Finalmente la estrella de la música accedió a colaborar con la policía y abandonó la vivienda, aunque el portal TMZ asegura que en un momento dado habría intentado deshacerse de una bolsa de viaje con drogas y armas de fuego lanzándola por una de las ventanas de su mansión.

Publicidad

A su llegada a comisaria, en cuyas celdas fue retenido, el cantante se sometió a un test de saliva y sangre para detectar si había consumido drogas o alcohol, aunque el resultado de las pruebas se desconoce por el momento.