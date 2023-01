Charlie Sheen celebra su 51 cumpleaños junto a su exmujer Denise Richards

El actor Charlie Sheen acaba de cumplir 51 años y ha querido celebrar un acontecimiento tan especial junto a su exmujer Denise Richards, sus hijas Sam y Lola y la niña que la actriz adoptó en solitario, Eloise, demostrando así que las tensiones que marcaron su separación y los problemas relacionados con la custodia de sus dos pequeñas que enfrentaron a la expareja son ya cosa del pasado.

El intérprete acudió junto a su familia y su íntimo amigo el actor Tony Todd al concierto que el dúo Macklemore & Ryan Lewis ofrecía en el festival de música de Bumbershoot de Seattle (Washington), donde fue invitado a subir al escenario unos minutos junto a los dos raperos como regalo de cumpleaños.

Charlie quiso compartir con sus seguidores de Instagram el día tan maravilloso del que había disfrutado publicando una instantánea en la que aparecía junto a Denise, las tres niñas y su amigo junto a un escueto mensaje: "El grupo de cumpleaños".

Tony Todd también hizo uso de su perfil en las redes sociales para hacer partícipe a sus seguidores de la jornada en familia de la que estaban disfrutando.

"Noche épica celebrando el cumpleaños de Charlie Sheen con la familia en el concierto de Macklemore", comentó el artista junto a la imagen.

La buena relación de la que ahora hacen gala Charlie (padre también de otros tres hijos fruto de dos anteriores relaciones) y su exmujer Denise contrasta con el enfrentamiento directo que ambos mantenían aún a principios de este año después de que la actriz decidiera interponer una demanda contra su exmarido en la que le acusaba de haberla expulsado a ella y a sus dos hijas en común de su casa, además de afirmar que el intérprete le había enviado mensajes amenazantes a la pequeña Lola.

Charlie (que reveló el año pasado que era portador del virus VIH) contraatacó en marzo solicitando una reducción de la pensión de manutención que pasaba a sus dos hijas con Denise, alegando que la disminución de sus ingresos desde que abandonara la serie 'Two and a half men' y los gastos a los que tenía que hacer frente en concepto de pagos de facturas y gastos médicos no le permitían seguir proporcionando el mismo estilo de vida a Lola y Sam.