¿Celosa? Así reaccionó Kim Kardashian al ver a Kanye West admirando a Rihanna

Seguramente, a más de una mujer le ha pasado que al ver a su pareja mirando a otra haga toda una escena de celos. Sin embargo, muchas deberían tomar nota de cómo guardar la compostura al estilo de Kim Kardashian.

Un video de la celebridad se está volviendo viral en las redes sociales por su reacción al ver a su esposo, el rapero Kanye West, admirando a Rihanna en el escenario.

Dicha grabación es del 2016 en la presentación de la artista de Barbados en MTV Music Video Awards. Allí aparece Kim haciendo un snap del show, pero cuando da vuelta se da cuenta que su esposo está casi hipnotizado por la sensual interpretación de Rihanna.

Ante esto, la estrella de Keeping Up with the Kardashians para la grabación, mira a Kanye no tan feliz y luego voltea a mirar al escenario.

Aunque el video pueda generar todo tipo de hipótesis, lo cierto es que la pareja conformada por Kim y Kanye está bastante consolidada y han demostrado ser unos buenos padres.

