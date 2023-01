Celebridades se movilizan por los afectados de los huracanes Harvey e Irma

Varias decenas de estrellas de Estados Unidos se movilizaron este martes en una teletón destinada a las víctimas de los huracanes Harvey e Irma, apelando a la unidad y denunciando el rechazo del presidente Donald Trump a reconocer la realidad del cambio climático.

La retransmisión de la teletón duró solamente una hora, en la que se recaudaron 14,5 millones de dólares, pero una línea de teléfono permanecería en funcionamiento toda la noche, según los organizadores.

En el más puro estilo de la teletón a la americana, las celebridades, sentadas en pupitres, iban respondiendo a las llamadas de donantes anónimos durante el programa.

Entre las estrellas se encontraban el cantante Justin Bieber, los actores George Clooney, Robert de Niro y Al Pacino, y las actrices Julia Roberts y Reese Witherspoon.

El evento estaba inicialmente destinado a las víctimas del huracán Harvey, que provocó más de 70 muertos y azotó fuertemente la región de Houston (Texas), la cuarta ciudad más grande del país, causando considerables daños materiales.

Pero los organizadores decidieron aumentar la suscripción a las vícitmas del huracán Irma, que provocó 12 muertos en Florida, arrasando sus cayos.

En la apertura del programa, el cantante Stevie Wonder interpretó con un grupo de gospel el tema "Lean on Me", pero antes de cantar, dirigió un mensaje indirecto al presidente Trump.

"Tendríamos que empezar a amar y a dar valor a nuestro planeta", dijo. "Y quien crea que el calentamiento climático no existe debe ser ciego o idiota", añadió con un punto de ironía la leyenda de la música estadounidense, que es invidente.

Trump anunció a comienzos de junio su decisión de retirar a Estados Unidos del acuerdo de París sobre el clima, afirmando que era malo para la economía de su país.

Por: AFP