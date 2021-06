Capítulo 8 El Sagrado Rito del Trasteo: La Serie

En El Sagrado Rito del Trasteo, la serie web de Samsung Colombia, Juana y Pablo se han encargado de divertir a todos los internautas con sus aventuras y la montaña rusa de emociones que su relación, pues se la pasan entre particulares discusiones, risas, desacuerdos, pero, sobre todo, mucho amor.

En esta ocasión, los jóvenes ya han superado la prueba de 65 días de convivencia, pero un nuevo dilema los hace enfrentar sus gustos, pues tendrán problema a la hora de elegir La Serie que quieren ver en el televisor, algo que es muy común en las parejas.

No obstante, esta discusión por elegir una serie se desencadena un nuevo descubrimiento de Juana, pues ella se da cuenta de que su novio se está quedando ciego y no tenía ni idea. Además, ahora le ve sentido muchas cosas, por ejemplo, por qué no entiende las películas o no las puede ver con subtítulos.

Si no quieres perderte ni un solo detalle de El Sagrado Rito del Trasteo y en qué continuará la historia de convivencia de Juana y Pablo

>> El Sagrado Rito del Trasteo, la divertida serie web de Samsung Colombia que muestra las anécdotas de convivencia de Juana y Pablo, dos jovenes que tomaron la decisión de irse a vivir juntos después de dos años de novios.

Ambos tendrán que aprender juntos a convivir con costumbres, mañas y dinámicas que nunca antes habían vivido, ni mucho menos cuestionado. Tendrán que romper dinámicas familiares y aprender a compartir con diferencias culturales que cada uno tiene muy arraigadas.

En las situaciones diarias que vivirán, los dos empezarán a conocerse mejor, y tendrán que aprender a hacer concesiones para poder lograr una convivencia tranquila, que no será fácil.