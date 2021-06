Capítulo 6 El Sagrado Rito del Trasteo: La Sala

Luego de disfrutar en su sala un partido de fútbol y discutir por los equipos de sus amores en el partido Colombia vs. Argentina y después por tiburones vs. máquinas dispensadoras de comida, estos dos jóvenes llegan a una nueva situación cotidiana que trae la vida de pareja, sin embargo, siempre con el toque de humor que los caracteriza.

Esta vez, Pablo llegó a casa y se encontró con que Juana llenó su mueble de cojines y le desconectó todos los cables que tenía, por lo que él se quejó de que le invadió todos sus espacios, no obstante, ella le pidió no ser tan desconsiderado, pues puso en uso el OneBox de Samsung y ahora no hay nada a la vista; su televisor y sus videojuegos siguen funcionando con normalidad.

Finalmente, tras discutir sobre los espacios de ambos que no se han respetado, esta pareja siempre llega a un acuerdo con amor, por supuesto, sin que falten las sonrisas y el buen humor.

Ambos tendrán que aprender juntos a convivir con costumbres, mañas y dinámicas que nunca antes habían vivido, ni mucho menos cuestionado. Tendrán que romper dinámicas familiares y aprender a compartir con diferencias culturales que cada uno tiene muy arraigadas.

En las situaciones diarias que vivirán, los dos empezarán a conocerse mejor, y tendrán que aprender a hacer concesiones para poder lograr una convivencia tranquila, que no será fácil.