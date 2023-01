Cansado de burlas, Nelson Velásquez se despachó contra los que critican su pelo

En los últimos meses, el reconocido cantante vallenato Nelson Velásquez se ha convertido en blanco de burlas por cuenta de internautas que cuestionan la extraña apariencia de su cabello.

En varias ocasiones el exintegrante de los Inquietos del Vallenato ha salido a aclarar a la opinión publica que no usa ningún peluquín como muchos usuarios señalan, sino que se trataría de un tipo de gel que debe aplicarse como tratamiento a su alopecia.

Pese a su aclaración, las burlas y críticas no han cesado, lo que ha ocasionado que el artista se salga de sus casillas y responda muy molesto a usuarios en redes sociales que no pierden oportunidad para despacharse en su contra por su look.

En una de sus más recientes publicaciones en Instagram, Velásquez compartió una instantánea en la que las los comentarios mal intencionados no hicieron falta, por lo que decidió responder con un contundente mensaje.

“Cuando leo algunos comentarios ofensivos a mi integridad física, de verdad me da dolor y vergüenza, pero con ustedes los que preguntan tanta babosada, que qué me echo, que si es un peluquín, o que mierd.. es. Tanta mala intención e ignorancia junta (…)”, dice parte del mensaje.

Asimismo, señalo que con tantos problemas que hay en la sociedad, no puede creer que hayan personas que estén más pendientes de su pelo y otras cosas.

“(…) con tantos problemas que tenemos en estos momentos y unos idiotas pendientes de mi pelo, de mi gorra y de tantas maricadas. ¿Saben qué me echo? Lo que me dé la gana, lo que yo quiera, porque yo decido que me pongo y que no, si yo me siento bien así es lo que me importa”, continuó.

