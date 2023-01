¡Cambio monumental! Así cantaba y se veía Karol G a los 17 años

Karol G se encargó de viajar en el tiempo diez años atrás publicando un video en su cuenta de Instagram en donde mostraba sus inicios como cantante y en donde no gozaba de la popularidad y del éxito que tiene en la actualidad.

En el clip, la artista paisa aparece interpretando la canción 'Killing me softly with his song' interpretada por el grupo de R&B Fugees.

Predicciones 2019: ¿Karol G continuará su relación con Anuel AA?

"Recordando lo que ha sido este proceso… Back (hace) 17 años", escribió la cantante en la publicación que hasta el momento más de 3 millones de reproducciones y cerca de cinco mil comentarios.

"Hermosa y talentosa. Antes, ahora y siempre", "cantas muy lindo hermosa" y "Que lindo se escucha. Te mereces eso y más", fueron algunos de los elogios que recibió la colombiana por su interpretación.

