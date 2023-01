Calvin Harris compuso toda su canción sobre la traición de Taylor Swift

El DJ Calvin Harris se ha encargado personalmente de escribir todos y cada uno de los versos de su nueva canción, 'Ole', estrenada hoy viernes, en la que insinuaría que su exnovia Taylor Swift le fue infiel con el actor británico Tom Hiddleston, su actual pareja, antes de su ruptura. Así lo ha confirmado John Newman, con quien el escocés colabora en este tema, que ha preferido no entrar a valorar si la letra del sencillo se refiere realmente a Taylor.

"Siendo completamente sincero, Calvin ha escrito el 100% de la letra. Yo simplemente fui al estudio y él me dijo: 'Canta esto', y fue lo que hice. Me dijo cómo tenía que cantarla. Es una situación incómoda porque no tengo nada que decir sobre este tema. No puedo opinar porque no sería apropiado. Yo me identifico con la canción, pero a mi manera. La vida es como es. Las personas toman buenas y malas decisiones, y hacen lo que quieren, y algunas veces será públicamente ", afirmó John Newman al periódico The Evening Standard.

El polémico tema está compuesto desde el punto de vista de un hombre que mantiene un idilio con una mujer ya comprometida con otro, una 'casualidad' que ha bastado para que los seguidores del pinchadiscos lo interpreten como la particular venganza de Calvin contra su exnovia, que apenas dos semanas después de hacerse pública su ruptura fue fotografiada besándose con Hiddleston en una playa de Rhode Island.

"Llevo semanas sin verte ni estar contigo. Ya he visto en internet que has empezado a comportarte como una chica buena y a irte de viaje con tu novio. Sé atenta, sigue fingiendo... Has escondido mi nombre en tu teléfono, para poder llamarme y decirme que estás pasando por un infierno. Que le has dejado solo y has alquilado una habitación de hotel", reza una de las estrofas de 'Ole'.

Sin embargo, una fuente supuestamente cercana al DJ ha asegurado a la revista People que la canción en cuestión no es un ataque a la nueva pareja.

"La gente está inventándose cosas para generar polémica. De ninguna manera va sobre Tom. No es sobre él, ni sobre Taylor".