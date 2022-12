'Cállate y escribe', una comedia romántica y machista que llega al Teatro Nacional

Con el apoyo de Dago García Producciones, este 18 de junio en el Teatro Nacional Fanny Mikey se estrena 'Cállate y escribe', una obra dirigida por Víctor Quesada y escrita por César Betancur.

Sus protagonistas, Jimmy Vásquez y Andrea Guzmán, caracterizan a una pareja de esposos que se ama pero que como todo matrimonio tiene problemas; en este caso los celos laborales que siente Víctor Hugo le juegan una mala pasada. Además su amigo Jaime, interpretado por Álvaro Bayona, no le da buenos consejos y por el contrario hace que la pareja se pelee más.

El protagonista es un literato poco reconocido y no ha logrado publicar ninguno de sus libros; en cambio, ella es una afamada escritora de televisión. Víctor no soporta que su esposa sea quien mantenga la casa y por esto hacen un pacto: no hablar sobre el trabajo. ¿Podrán mantener el trato? Descúbrelo del 18 de junio al 2 de agosto en el Teatro Nacional.