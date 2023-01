'Buenaventura, No Me Dejes Más', nominado a Los Premios Emmy

Siendo el único documental latinoamericano nominado este año. Los ganadores de la versión número 43 de estos destacados premios se conocerán el próximo 23 de noviembre en Nueva York.

‘Buenaventura, No Me Dejes Más’ cuenta la increíble historia de cómo la música trasciende y no reconoce fronteras, encarnada en un músico sensacional. Su nombre artístico hace referencia a un puerto sobre el Pacífico colombiano llamado Buenaventura, lugar donde nació Yuri Bedoya. Los sonidos del tambor, la marimba y los arrullos a la orilla del mar, le dieron la inspiración para sus canciones, sus ritmos y su forma de hacer música; una música tamboril y mística.

Luego emigró a Francia donde vivió en la calle sus primeros días hasta que encontró un espacio dentro de la escena de la música latina. Un buen día vendió 4 millones de copias y se convirtió en uno de los artistas latinos más influyentes en Francia. Eso lo debe a estos dos lugares: Buenaventura ciudad que le dio el sabor, el ritmo, la esencia, y Paris, que le dio el espacio, el público y la sensibilidad para proyectar su discografía.

Yuri Buenaventura recibió la Orden de las Artes y las Letras en el grado de Caballero por parte de la Embajada de Francia en Colombia, y obtuvo un premio India Catalina por componer la música de la exitosa serie Pablo Escobar, el Patrón del Mal.