Brooklyn Beckham estrena su licencia conduciendo este lujoso auto en Londres

El primogénito del famoso matrimonio Beckham ya ha conseguido hacerse con su deseado permiso de conducir, por lo que no ha tenido mejor forma de celebrarlo que demostrando a los londinenses sus dotes al volante al manejar por las calles de la ciudad un llamativo Mercedes clase C valorado en unos 40.000 euros.

Como publica el periódico británico Daily Mail, Brooklyn Beckham ya ha recibido el visto bueno de sus padres, David y Victoria, para moverse por Londres con su nuevo vehículo después de varios meses de preparación teórica y práctica, aunque se desconoce si en sus primeros días como conductor ha debido verse acompañado por otro adulto que le supervise en la vía pública.

Publicidad

El joven aspirante a fotógrafo confirma de esta manera su esperado regreso a Londres, después de haber disfrutado de varios días de vacaciones en Los Ángeles junto a su flamante novia, la actriz estadounidense Chloë Grace Moretz, con quien no ha dudado en posar para una serie de fotografías que ambos han compartido recientemente en las redes sociales.

Pese a los escasos meses que llevan juntos, parece que la relación entre los dos jóvenes ha logrado consolidarse a toda velocidad, como se desprende de las últimas declaraciones de la intérprete sobre el carácter protector y generoso del hijo de la diseñadora Victoria Beckham.

"Mi novio es uno de los mejores apoyos que he tenido nunca. Bueno, no me malinterpretéis, no es que necesite un hombre para conseguir cualquier algo en la vida, pero es verdad que cuando no me siento bien conmigo misma, él consigue levantarme el ánimo enseguida", expresaba Chloë a la revista Elle.