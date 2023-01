Beyoncé estaría acusando de infiel a su esposo en su nuevo disco

La cantante Beyoncé estrenaba este fin de semana 'Lemonade', un álbum visual que supone su sexto disco de estudio.

No obstante, en esta ocasión el debate que se ha generado no ha tenido que ver con la música o el vestuario de los videoclips sino con el significado oculto que esconde la letra de una de las canciones, con la que Beyoncé podría estar dando pistas sobre una supuesta infidelidad de Jay Z, su marido desde 2008.

"Mirando mi reloj él debería estar ya en casa... Me arrepiento del día en el que me puse el anillo. Mi padre me advirtió sobre los hombres como tú, las promesas no funcionan así. Nada me hace más daño que la sonrisa en tu cara", canta la ex Destiny's Child.

En la misma canción, Beyoncé señala a la culpable de la infidelidad, una tal "Becky de pelo bonito", que podría ser el nombre en clave de Rachel Roy, diseñadora de moda y exmujer de Damon Dash, exmanager de Jay Z. La primera vez que se le relacionó con el rapero fue tras el incidente en el ascensor de la Gala del Met en mayo de 2014, en el que Solange Knowles, hermana de Beyoncé, golpeó a Jay Z por una supuesta infidelidad de este.

Culpable o no, Rachel subió una foto a su cuenta de Instagram en la que hacía referencia a su pelo horas después de que se estrenase el nuevo disco. Los fans de Beyoncé no tardaron en atacarla e insultarla por ser el motivo de la tristeza de la cantante, y la diseñadora no tuvo más remedio que hacer privada su cuenta en la red social.

"Un pelo bonito no importa si tenemos buena iluminación, para un selfie o para la verdad, siempre hay que vivir en la luz #noalasreinasdeldrama", escribía Rachel junto a una foto en la que se le ve riéndose con unas amigas.

El especial de una hora estrenado por HBO, recogía todos los videoclips de las canciones que conforman 'Lemonade' dividiéndolos en diferentes secciones: Intuición, negación, ira, apatía, vacío, perdón, esperanza y redención, lo que sugiere que todavía hay posibilidades de que la familia formada por Jay Z , Beyoncé y la pequeña Blue Ivy (4), salga adelante a pesar de los problemas.

Por: Bang Showbiz