¿Bebé a bordo? Sebastián Vega y Valentina Ochoa estarían planeando tener una hija

Like va y like viene. Así se conocieron Valentina Ochoa y Sebastián Vega, en Ins­tagram. La pareja está a punto de cumplir su primer año de matri­monio y lucen más enamorados que nunca. “Luego de un like que dio a una de mis fotos, yo empecé a stalkearla, a buscar entre sus fo­tos y videos”, cuenta el actor que pasó más de seis meses envian­do coqueteos por redes sociales hasta que coincidieron en Mede­llín, ciudad natal de Valentina.

Pero la idea de crecer no solo va por los lados de los negocios, sino también de la familia. Aunque Sebastián ya es padre de Matías, Va­lentina sueña con tener una niña, a quien llamaría Mila. “Yo tenía el instinto mater­nal dormido, pero cuando conocí a Matías, que ocurrió sin prepararme, porque Se­bas no me dijo nada, hubo un clic. Inmediatamente nos amamos y desde en­tonces nos dedicamos a hacer simulacros en busca de la niña”, dice sonriendo la Mona, como la llama cariñosamente Sebastián, de­mostrando que ella también sabe hacer chistes.

No les afana la idea de un nuevo hijo, asegura Sebas­tián, pero están dispuestos a recibirlo cuando llegue. “La gente nos dice mucho que nos disfrutemos más el matrimonio solos, que viaje­mos, pero para mí un hijo no es un encarte. Lo ponemos de copiloto y nos vamos a andar”. El actor también hace fuerza para que sea una niña, ojalá con las carac­terísticas que lo trasnochan de la futura mamá: “me en­canta cómo usa su estatura para verse sexi. Me muero por ese pelo que tiene”.

