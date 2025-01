Bad Bunny sorprendió como presentador de noticias: Mira el video de su paso por televisión

En medio de la promoción de su nuevo álbum 'Debí tirar más fotos', Bad Bunny dejó con la boca abierta a sus fanáticos al aparecer como presentador de noticias de manera inesperada y demostrando que también tiene dones para estar frente a la cámara dejando de lado su papel como artista.

Es importante tener en cuenta que esta producción musical tiene un alto enfoque en Puerto Rico y las problemáticas de este país, del cual 'El conejo malo' es oriundo, puesto que es una crítica a cómo se están manejando las cosas allí, algo que es habitual en el cantante, dado que varias veces ha levantado la voz por su tierra natal.

Bad Bunny debutó como presentador de noticias

El artista sorprendió a sus fanáticos al unirse al NotiCentro, un noticiero de su país de origen, en el que desempeñó varios roles dentro del mismo y con lo cual buscó impulsar el lanzamiento de su disco 'Debí tirar más fotos'.

Con traje y corbata, el artista urbano se puso ante las cámaras para ejercer como reportero ancla invitado, puesto que esto solo hizo parte de un hecho especial, puesto que no tiene planes de seguir como periodista.

Cabe destacar que según una nota de NotiCentro, en el que hablaron sobre el detrás de cámaras de este hecho, Bad Bunny se destacó por presentarse a esta labor de manera muy disciplinada, pues a pesar de que era una estrategia de marketing se comprometió a hacer las cosas bien y con la seriedad de cualquier presentador de noticias, por lo que leyó su libreto y se aprendió las líneas que le correspondían.

A las 8:00 A.M. el noticiero entró en vivo y 'El conejo malo' se encontró desde ese momento en el set, el cual compartió con el periodista Jorge Gelpí Pagán, y allí utilizó su nombre de pila Benito Martínez Ocasio, para luego dar paso a un reportaje sobre el reinicio de las labores escolares tras el receso en épocas decembrinas. Cabe destacar que su inicio fue inmediato y no hubo una introducción, demostrando que el enfoque estaba en lo que debía cumplir y no solo la promoción de 'Debí tirar más fotos'.

Ante esto, fanáticos del artista empezaron a registrar esto y a compartirlo en sus redes sociales, logrando que no solo los puertorriqueños fuesen testigo de este momento, sino que tuviese un alcance internacional.

Igualmente, el compromiso y seriedad de Bad Bunny dejaron ver esos dones que tiene ante las cámaras dejando de lado su parte como celebridad para volverse periodista por un día, pues tuvo varios pasos en las noticias.

El intérprete de 'Voy a llevarte a PR' también hizo parte del informe meteorológico, en donde se le vio un poco más gracioso, dado que confesó que estaba un poco lento acorde al tiempo de la televisión, para luego bromear conque quería estar en una playa de Puerto Rico, aprovechando uno de los videos para fingir que se metía al mar.

Asimismo, 'El conejo malo' también se dio paso a las noticias de entretenimiento, en las que hablaron sobre artistas como Aventura y Maluma, sección en la que se mostró con más confianza y a su estilo.

Definitivamente, el paso de Bad Bunny como presentador de noticias fue algo aplaudido por sus fanáticos, quienes vieron esto una buena manera de relacionar su disco y la intención del mismo con el foco donde el artista quiere poner el interés de quienes escuchan sus canciones.