Bad Bunny pelea con reguetonero en concierto y revela sus problemas psicológicos

Tras mantenerse alejado de las redes sociales, Bad Bunny ha vuelto a dar de qué hablar debido a una discusión que protagonizó junto a su colega y artista Almighty en un concierto en el barrio Santurce en San Juan, Puerto Rico.

En el video, que ya le dio la vuelta al mundo, se ve que ambos artistas hablan por unos minutos y luego Bad Bunny le arranca una de las lujosas cadenas a su compañero para tirarla a los asistentes del lugar.

Aunque en el momento no se dio una explicación al respecto, el intérprete de ‘Soy peor’ habló en sus historias de Instagram sobre lo sucedido asegurando que se encontraba preocupado por la salud psicológica de Almighty.

Según su relato, él se acercó a Almighty para decirle que la gente lo quería y cantaba sus canciones, pero su respuesta lo dejó preocupado. Dijo “a mí no me importa lo que me estás diciendo, yo me quiero pegar dos tiros”.

Tras lo revelado, se ha dado a conocer que el artista habría sido internado en las últimas horas en una clínica de rehabilitación en Puerto Rico y que habría sido su propia madre quien lo habría llevado hasta ese lugar.

