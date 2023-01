¡Atención fanáticos! Justin Timberlake estrenará su nuevo sencillo este viernes

Tras más de dos años de parón Justin Timberlake ha anunciado en Twitter el lanzamiento de su nuevo proyecto, en el que ha estado trabajando en secreto y que presentará este viernes 6 de mayo con el estreno del primer sencillo, 'Can't Stop The Feeling'.

"'Can't Stop The Feeling', dos días más", escribía Justin el miércoles en la red social.

Pero aunque a algunos de los fans del cantante les haya pillado por sorpresa, la discográfica de Justin ha estado repartiendo copias de su nuevo trabajo por las emisoras de radio, cuyos locutores no han podido evitar compartir su emoción a través de Twitter.

"¡Acabo de escuchar la nueva canción de Justin Timberlake! ¡Dios mío! ¡Es una pasada!", se leía en la cuenta de Twitter de KISS FM.

"Lo de Justin Timberlake es uno de los mejores trabajos que he escuchado este año. No puedo esperar a enseñároslo el viernes", escribía el locutor Michael Bennett.

Justin ha estado dando pistas sobre su nuevo trabajo en Instagram, donde en los últimos meses ha subido diferentes fotos en las que se le podía ver en el estudio de grabación con sus compañeros habituales, los productores y cantantes, Pharrell Williams y Timbaland.

El último disco de Justin, 'The 20/20 Experience - 2 of 2' salió a la venta en septiembre de 2013, pero el cantante estrenó su último sencillo, 'Not A Bad Thing', -perteneciente al álbum- en febrero de 2014. Ese mismo año, Justin colaboró en el segundo álbum póstumo de Michael Jackson, 'Xscape'.

Por: Bang Showbiz