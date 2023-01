¡Atención fanáticos! Jennifer Aniston revela si Friends regresa o no a la televisión

Jennifer Aniston le respondió a la periodista Lorraine Kelly sobre la posibilidad de un regreso de Friends a la pantalla chica.

La actriz, quien interpretó a Rachel en la serie, entristeció de nuevo a los fanáticos tras decir que no sería posible realizar de nuevo el proyecto.

Para Aniston el concepto de Friends no tendría sentido en la vida moderna porque la gente pasa demasiado tiempo en sus teléfonos.

"Hubo un momento en que nuestros rostros no estaban sobre los móviles y revisando Facebook o Instagram", dijo la actriz. "Estábamos en una habitación o en una cafetería hablando. Hemos perdido eso", añadió.

Hace varios días, la esposa de Justin Theroux dijo que a los actores de Friends no les gustaba la cortina musical de la exitosa serie, refiriéndose a la canción "I'll be there for you"