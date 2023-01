Atención: El padre de Lindsay Lohan ataca a Egor Tarabasov por sus supuestas infidelidades

#Viral: Lindsay Lohan pide a gritos ayuda porque Egor Tarabasov intenta estrangularla

Policía debe intervenir en escandalosa pelea de Lindsay Lohan con su novio

Tras conocerse que la pareja formada por Lindsay Lohan y Egor Tarabasov protagonizó este fin de semana un sonado altercado en su vivienda de Londres, que llevó incluso a la policía metropolitana a forzar la puerta de la casa para investigar lo ocurrido, ahora el padre de la artista ha confirmado que una de las razones de la disputa estaría directamente relacionada con las supuestas infidelidades del millonario ruso.

"Lindsay me dijo que Egor le había engañado y no creo que Lindsay dijera algo así si no fuera cierto, ya que jamás le había acusado antes de algo tan grave. No creo que [Egor] se vaya a poner en contacto conmigo, no después de los mensajes que le he mandado para pedirle explicaciones. No he sido especialmente respetuoso", reveló Michael Lohan a la revista Us Weekly.

Una foto publicada por Lindsay Lohan (@lindsaylohan) el 14 de Jul de 2016

La tensa relación que tradicionalmente han mantenido Michael y Lindsay parece haberse suavizado en las últimas semanas, ya que fue la propia intérprete quien llamó a su progenitor, con quien llevaba meses sin hablar, para que supiera de primera mano que su prometido le había sido infiel con una chica a la que ella describe directamente como una "prostituta rusa".

"Lindsay me ha escrito bastantes mensajes en los últimos días. Dice que está bien, aunque todavía muy alterada por lo sucedido. Está claro que lo suyo con Egor ya se ha terminado, desde que Lindsay se enteró de lo que había ocurrido, Egor ha pasado definitivamente a la historia", aseguró a la misma publicación.

A pesar de que en las últimas semanas se había especulado con la posibilidad de que Lindsay estuviera embarazada, después de que la propia actriz compartiera en sus redes sociales una foto en la que dejaba entrever que podría estar preparada para debutar en la maternidad, por el momento Michael Lohan prefiere no entrar a valorar una información de la que él no tiene constancia.

"Lo único que sé es lo que ella me ha dicho, y de ese tema no ha mencionado nada. En cualquier caso, tengo que decir que las relaciones son complicadas y las parejas sufren altibajos. Qué le vamos a hacer", sentenció.

Una foto publicada por Lindsay Lohan (@lindsaylohan) el 22 de Jul de 2016





Más allá de la hipotética implicación de terceras partes en el turbulento vínculo sentimental que comparten, a día de hoy todavía queda por averiguar si, como aseguraba Lindsay desde el balcón de su piso londinense ante la mirada atónita de sus vecinos, Egor le habría agredido durante la fuerte discusión que mantuvieron en la madrugada del sábado y que llevó a la policía a intervenir.

Por: Bang Showbiz

