Así se veían Majida Issa y su hermana Jordana Issa en su niñez

Majida Issa demostró el amor que le tiene a su hermana Jordana a través de una fotografía cuando eran niñas y con una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram.

"Así jugábamos todos los días @jordyissa. Nos inventábamos historias, un día éramos cantantes españolas colombianas o mexicanas, otro día bailarinas, otro día actrices. Hoy prendo el televisor y veo una escena de las dos juntas y no te puedo explicar cómo se me acelera el corazón de emoción y orgullo. Te amo y deseo para tu carrera todas las bendiciones y todos los éxitos porque te los mereces, porque has estudiado y te esfuerzas todos los días por ellos. ¡Te amo!", fue el mensaje de la actriz a su hermana.

Publicidad

La publicación ha recibido comentarios bastante positivos.

Mira también:

¿Sabías que la hermana de Majida Issa también actúa en 'Sin tetas sí hay paraíso'?

Publicidad

¡Muy sexi! Majida Issa entrenó al ritmo del último éxito de J Balvin .

"La Diabla es una mujer sin escrúpulos": Majida Issa revela detalles de su personaje .

Publicidad