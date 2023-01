Así luce Jennifer Lopez sin una gota de maquillaje

Jennifer Lopez ha cautivado al mundo entero gracias a su belleza y talento. Además, porque a pesar de tener 49 años, luce muy conservada. Así lo demostró recientemente con una fotografía de su rostro sin nada de maquillaje. Como era de esperarse, se formó una discusión entre los seguidores, pues algunos afirmaron que así luce muy bella, mientras que otros dijeron que el maquillaje le favorece más. Sin embargo, esto a la actriz no le acompleja, ya que tiene una piel envidiable para alguien de casi 50 años. Hasta el momento, la publicación de JLo completa más de dos millones de "Me gusta" y cientos de comentarios admirando su belleza natural, mientras que otros discuten el hecho de que no haya usado maquillaje.

Mira también:

Publicidad

¿Será que se viene una colaboración entre J Balvin y Jennifer López?

Jennifer Lopez confesó que tuvo sexo mientras grababa una película