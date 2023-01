Así le respondió Lina Tejeiro a Hugo Ospina, luego de las graves acusaciones

Lina Tejeiro, una de las mujeres más sexis de la televisión colombiana, fue la nueva protagonista de la batalla entre el gremio de los taxistas y las plataformas informales de transporte, como Uber y Cabify

La actriz invitó a sus más de 2.3 millones de seguidores en sus redes sociales a utilizar la plataforma Cabify al ofrecer bonos de $5.000 pesos a quien ingresará un código que solo ella tenía y que no estuviera registrado en la aplicación.

Publicidad

Sin pelos en la lengua el líder de los taxistas, Hugo Ospina, no tardo en comentar en su red social Facebook: “La verdad no sé quién será Lina Tejeiro. Lo único que sé es que es una bandida y delincuente. Me imagino que apoya el narcotráfico...o el celular será robado. Tiene pinta de comprar cosas ilegales...y robadas”

Lina Tejeiro no tardó en responder a las ofensas del líder del gremio de los taxistas: “Solo quiero decirle algo a este señor, ya que vive muy pendiente de mis videos y de mis redes: por personas como usted y por taxistas como usted, yo prefiero utilizar una plataforma que me dé seguridad y tranquilidad a la hora de viajar como Cabify. Qué triste por taxistas como usted y personas como usted”.

Publicidad